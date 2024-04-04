В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг РФ опубликовал обновленный список моделей автомобилей, за которые их владельцам придется заплатить дополнительный налог на роскошь. В перечень попали 517 моделей: 295 стоят 10–15 млн рублей. и 222 — дороже 15 млн рублей. Ранее в нем было 449 моделей.

В частности, в список попали такие модели, как Voyah Dream EVR long range, Zeekr 4WD We Edition, Lixiang 4WD Max, HiPhi 4WD, Hongqi E-HS9 Executive EU.

До этого нижняя палата парламента РФ одобрила в финальном третьем чтении законопроект, который повысил с 3 млн рублей до 10 млн рублей планку стоимости автомобилей, облагающихся повышенным транспортным налогом. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Госдумы.

Прежняя отметка в 3 млн рублей была установлена еще в момент введения автомобильного налога на роскошь — в 2014 году. Согласно информации аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная стоимость новой машины в России с того момента выросла более чем на 80%.

Реестр автомобилей, попадающих под действие налога на роскошь, ведет Минпромторг России. По прежним правилам иномарки стоимостью от 3 млн рублей и выше облагались ставкой с повышающими коэффициентами (от 1,1 до 3) в зависимости от цены. Максимальный тройной налог накладывался на машины стоимость от 10 млн рублей, возраст которых не превышает 10 лет.

Ранее сообщалось, что Минпромторг намерен проиндексировать утильсбор после обращения АвтоВАЗа.