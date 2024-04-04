Владелец российского автобренда Solaris обновит дилерскую сеть марки

Компания AGR Automotive Group анонсировала формирование дилерской сети Solaris и приведении ее к стандартам бренда. Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«На сегодняшний день дилерская сеть уже насчитывает 30 действующих партнеров в разных городах РФ. Первые дилерские центры Solaris, оформленные в соответствии с новыми корпоративными стандартами бренда, встретят своих посетителей уже в мае 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и других городах», — рассказали в компании.

Отмечается, в дилерских центрах клиентам будут предлагать услуги по кредитованию и страхованию, а также по подбору запасных частей и аксессуаров.

В компании напомнили, что производством Solaris занимается «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге с 22 февраля 2024 года. В начале марта предприятие уже начало отгружать автомобили в дилерские центры. За первые три месяца с начала года было выпущено 3 тыс. автомобилей Solaris.

До этого дилеры рассказали об ажиотажном спросе на автомобили Solaris. Так, заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев сообщил, что покупатели ждут эти машины, понимая, что они собраны с применением всех технологий, обеспечивающих высокое качество.

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