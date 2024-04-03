В МВД ответили на сообщения о нехватке талонов в ГАИ

Очереди в ГИБДД выросли из-за сезонного увеличения потока, а информация о нехватке талонов некорректна. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что москвичи жалуются на невозможность записаться на получение услуг в ГИБДД.

«Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что эта информация некорректна», — заявила Волк.

Представитель МВД отметила, что после изменений в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и из-за сезонного увеличения потока очереди стали длиннее.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в ГИБДД сообщил, что в столичном управлении госавтоинспекции образовались длинные очереди автомобилистов из-за нехватки талонов.

Сообщается, что многие приезжают ранним утром, чтобы получить талон. Один из недовольных автомобилистов встал в пикет с обращением к главе МВД.

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