Kia обновила свой самый большой седан K9

Корейская компания Kia представила обновленный седан K9. Об этом сообщает motor1.com.

У обновленного автомобиля появилась решетка радиатора с узором, образованным из горизонтальных элементов, новые колесные диски, а также серый цвет кузова «Pebble Grey».

У климатической системы появилась функция After Blow, которая просушивает каналы через полчаса после остановки двигателя для предотвращения роста плесени и грибков и появления неприятных запахов.

Также, на обновленный седан Kia K9 стали устанавливать массажное сиденье переднего пассажира.

Автомобиль будет предлагаться с задним и полным приводом, 3,3-литровым мотором мощностью 370 л.с., а также с 315-сильным агрегатом объемом 3,8 л. Оба работают в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Zeekr представил обновленную версию своего седана 007. Продажи дорестайлинговой версии начались в конце прошлого года.

Так, теперь автомобиль в базовой комплектации Enhanced RWD будет оснащаться передними сиденьями с электрорегулировкой в 14 направлениях, а также функциями вентиляции и массажа. Задние сиденья получили электропривод и подогрев.

Ранее сообщалось, что при покупке переднеприводного кроссовера можно рассмотреть Chery или Jetour.