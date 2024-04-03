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На обходе Гатчины отбойник насквозь проткнул опрокинувшийся грузовик

Опрокинувшийся грузовик под Гатчиной оказался насквозь проткнут отбойником

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ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Под Гатчиной на 39-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-ПетербургПсков произошло серьезное ДТП с грузовиком — транспорт опрокинулся, врезался в барьерное ограждение и оказался насквозь проткнут отбойником. Об этом сообщает «Фонтанка».

«На месте находятся «скорая» , МЧС, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители», — заявили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что на дороге в районе ДТП рассыпан песок. Движение по третьей полосе в сторону области и Санкт-Петербурга перекрыли.

Водитель грузовика получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого во Владимирской области после серьезного ДТП возбудили уголовное дело. 2 апреля около 17:20 мск на 117-м км автомобильной дороги М-7 «Волга» в Петушинском районе столкнулись автобус и грузовая машина «КамАЗ». При этом в салоне автобуса находились 20 человек, 15 из которых получили травмы различной степени тяжести. По информации регионального министерства здравоохранения, один человек находится в тяжелом стабильном состоянии. Состояние еще четверых пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В ГУ МВД РФ по Владимирской области не исключили, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автобуса.

Ранее возможной причиной схода поезда под Калининградом назвали теракт.

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