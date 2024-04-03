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Chery уберет с российского рынка три модели

Chery перестанет продавать в России кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro

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7pro.chery

Китайская компания Chery выведет с российского рынка кроссоверы Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Модели исчезли с официального сайта бренда.

В Chery порталу подтвердили, что продажи этих моделей завершаются. Но, по данным пресс-службы компании, на данный момент у дилеров машины еще представлены. В наличии более 1 тыс. Tiggo 7 Pro и примерно 350 разных Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max.

Кроме того, кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max теперь представлен на российском рынке только с турбомотором объемом 1,6 л. мощностью 150 л.с. и с роботизированной коробкой передач.

До этого стало известно, что в России ФГУП «НАМИ» тестирует беспилотные технологии, используя автомобиль Lada Vesta. Подобные системы, которые разрабатывают российские ученые, позволят снизить стоимость перевозки пассажиров в такси и удешевят грузоперевозки.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать автомобили из-за вероятности отмены скидок.

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