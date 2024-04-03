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Возможной причиной схода поезда под Калининградом назвали теракт

Мужчину, подложившего газовый баллон под калининградский поезд, обвинили в теракте

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Полесск/VK

В Калининграде полиция задержала мужчину, из-за которого пассажирский поезд в районе поселка Константиновка сошел с рельсов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Вычислили и задержали подозреваемого — 20-летнего жителя поселка Константиновка Дмитрия К. На допросе он признался, что взял якобы пустой баллон из-под газа, положил его на ж/д пути между рельсов — хотел остановить поезд, чтобы люди опоздали на работу, потому что сам безработный и ему это не нравится», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что мужчине на слово верить не стали — следствие допускает версию, что задержанного могли вести украинские кураторы в соцсетях. Было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Виновнику может грозить до 20 лет тюрьмы.

Инцидент произошел утром 2 апреля на 23-м километре перегона Полесск—Гурьевск рядом с поселком Константиновка. По словам очевидцев, газовый баллон, на который наехал поезд, не взорвался, пострадавших также нет. Всего было эвакуировано 207 пассажиров.

До этого в Ярославской области рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом из-за того, что заглох и не успел проехать железнодорожный переезд. При этом отмечается, что машинист успел подать два предупреждающих звуковых сигнала. Однако он не стал снижать скорость, потому что было слишком поздно.

Ранее во Владимирской области после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело.

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