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Названы лучшие для покупки китайские кроссоверы с передним приводом

«РГ»: при покупке переднеприводного кроссовера можно рассмотреть Chery или Jetour

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Chery

Если эксплуатация автомобиля планируется не в экстремальных дорожных условиях, то лучше купить кроссовер с передним приводом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

«Такие кроссоверы позволят автовладельцу проехать даже по заснеженной дороге и преодолеть незначительные сугробы за счет повышенного клиренса», — сказал Петров.

По его словам, если говорить о бренде Chery, то покупатель может остановить свой выбор на Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Это комфортные, надежные модели, обеспечивающие хорошее сцепление с дорогой.

У бренда Jetour можно рассмотреть кроссоверы Dashing, X70 и X90, которые можно купить за разумные деньги. У марки Geely есть модель Coolray, которая является бестселлером модельного ряда Geely. Кроме того, представлен новый кроссовер Atlas. Обе машины представляет собой выгодное сочетание стоимости и качества.

В модельном ряду Changan есть автомобили CS55 Plus и Changan Uni-T. Они отличаются динамикой и широким набором опций.

В линейке бренда «Москвич» можно отметить «Москвич 3». Благодаря длинной колесной базе автомобиль отличается просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями.

До этого стало известно, что после прекращения официальных поставок корейских автомобилей в Россию модели Hyundai и Kia по-прежнему пользуются спросом у россиян. Поэтому их появление в продаже под новым брендом Solaris вызвало ажиотажный спрос. Сейчас на каждую модель Solaris очередь из 2-3 потенциальных покупателей.

Машины Solaris выпускаются на бывшем автомобильном заводе концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, который переименован в «Автомобильный завод АГР». Модельный ряд бренда Solaris включает модели HS, HC, KRS и KRX.

Ранее сообщалось, что россияне стали скупать автомобили, боясь подорожания.

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