Россияне стали скупать автомобили, боясь подорожания

В России, в марте зафиксирован рост так называемых «эмоциональных покупок» на автомобильном рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Покупатели бросились скупать автомобили, боясь их удорожания из-за изменений правил ввоза из стран ЕАЭС, потенциальной волатильности курса после выборов президента РФ, а также отмены скидочных программ. В таких условиях машины скупали даже в кредит под 20% годовых.

По словам директора департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николая Иванова, дилеры ожидают, что в апреле продажи как минимум не снизятся. Рынок будет похож на мартовский, поскольку еще есть автомобили по старым ценам. При этом он считает, что скидочная политика в апреле не изменится.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин подтвердил зданию, что скидки сохранятся, так как на складах еще остаются автомобили 2023 года выпуска.

При этом, по словам гендиректора «Автодома» Андрея Ольховского, из-за изменений правил ввоза иномарок из стран ЕАЭС, цены на автомобили могут подняться на 20-25%.

В Российской Федерации изменился порядок расчета размера платежа за ввоз в РФ автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 1 апреля. Так, теперь недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в РФ из государств ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Ничего не изменится для граждан и компаний, которые импортируют транспортные средства из стран этого союза с процедурой растаможивания непосредственно в России.

Кроме того, процедура растаможивания машин с электрическим двигателем, ввозимых из государств ЕАЭС, теперь должна обязательно проводиться в РФ.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказала, что будет с ввозом иномарок после 1 апреля.