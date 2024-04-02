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В России кроссовер Dongfeng сделают более мощным

В РФ кроссовер DFSK ix5 появится в более мощной версии

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Dongfeng

Дистрибьютор китайских автомобилей Dongfen «Моторинвест» собирается продавать в России более мощную версию кроссовера DFSK ix5. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что купеобразный автомобиль получит 2-литровый двигатель и «автомат». На данный момент доступная модель продается с 1,5-литровым мотором и вариатором. Также DFSK ix5 оснастят подогревом руля и всех сидений. Ожидается, что к летнему сезону он появится и у кроссовера ix7. Также модели собираются оснастить мультимедиа, которая будет поддерживать Android Auto и Apple CarPlay.

В феврале «Моторинвест» раскрыл цены на купе-кроссовер ix5 (от 2,99 млн руб.) и семиместный ix7 (от 3,99 млн руб.). Тогда сообщалось, что DFSK ix5 доступен в комплектациях Premium и Luxury. Автомобиль оснастили 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 137 л.с. и двухлитровым агрегатом с отдачей 231 л.с. Кроссовер также получил камеры кругового обзора и панорамную крышу с люком.

В ix7 внедрили двухлитровый бензиновый мотор мощностью 231 л.с. и систему полного привода с имитацией блокировки дифференциала. В автомобиле также установили двухзонный климат-контроль, интерьерную подсветку с семью цветами на выбор и аудиосистему с девятью динамиками.

Ранее был раскрыт список самых популярных подержанных иномарок в России.

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