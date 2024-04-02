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Пушков предрек разрушение США после падения моста в Балтиморе

Сенатор Пушков заявил о разрушении США после падения моста в Балтиморе

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков предрек разрушение США после падения моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Слова политика приводятся в его Telegram-канале.

«Обрушение Балтиморского моста совпало со значительным ухудшением состояния США и в этом смысле стало символом вступления страны в новое для США время — время рушащейся сверхдержавы. Многое указывает на этот переход <...> А обрушившийся мост имени автора национального гимна США — это зримый признак обрушения Америки. Возможно, с этой даты историки будущего начнут отсчитывать время необратимого падения американской сверхдержавы», — считает Пушков.

Сенатор напомнил, что госдолг США сейчас составляет $34,6 трлн, а доля доллара в мировых валютных резервах достигла минимальных 58.41%.

До этого Пушков прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о том, что он часто путешествовал на поезде по автомобильному мосту в Балтиморе, который недавно обрушился. По мнению сенатора, слова американского лидера указывают на деменцию. Дело в том, что после трагедии Байден рассказал о том, что часто ездил по мосту на машине и поезде. При этом у моста никогда не было железнодорожной ветки. В результате президента США обвинили в попытке набрать политические очки за счет трагедии.

Ранее на «АвтоВАЗе» резко высказались в отношении китайских автобрендов.

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