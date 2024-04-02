В сеть попало видео, как подростки жестоко избили пассажира автобуса за замечание

В сети появилось видео, как в Волгограде подростки жестко избили мужчину, сделавшего им замечание за неподобающее поведение в автобусе. Кадры публикует Telegram-канал 112.

«Мужчину стали бить и метелили до тех пор, пока он не упал. Тогда стали лупить ногами <...> На остановке «Проспект металлургов» человека в полубессознательном состоянии выволокли на улицу и экзекуция продолжилась там», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что другие пассажиры безуспешно просят подростков остановиться, после чего нападавшие начинают угрожать и им. В результате очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, но к тому моменту молодые люди уже скрылись. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, личности подростков устанавливаются.

По данным портала «V1», 37-летний пострадавший получил многочисленные травмы. Его госпитализировали.

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