Россиянам объяснили, зачем и когда нужно менять масло в коробке передач

Своевременная и правильная замена масла в коробке передач продлит срок службы автомобиля. Об этом пишет портал naavtotrasse.ru со ссылкой на владельца сети автосервисов Fit Service Алексея Щиголева.

«Менять трансмиссионную жидкость необходимо. Не стоит верить заявлениям некоторых автобрендов, что масло в коробку залито на весь срок службы. Это не более чем маркетинговый ход. Даже у любой бытовой техники есть срок службы прибора, у автомобилей он тоже есть», — отмечает Щеголев.

По его словам, безопасный срок эксплуатации автомобиля, который закладывает производитель, в среднем составляет 5 лет. На это же время хватает ресурса масла в КПП (порядка 75-100 тыс. км пробега). Щиголев отметил, что срок замены масла, как правило, указывается в инструкции к авто. При этом там всегда есть сноска о том, что необходимо учитывать условия эксплуатации машины и при необходимости производить замену раньше.

Автоэксперт напомнил, что в России из-за суровых погодных условий, длинных пробок и ряда других факторов создаются тяжелые условия эксплуатации автомобиля, поэтому заливать новую трансмиссионную жидкость лучше каждые 30-40 тыс. км пробега или раз в два года. В первую очередь это касается машин, купленных на «вторичке».

Щиголев предупредил, что если вовремя не заменить масло, то впоследствии это приведет к серьезным неисправностям трансмиссии.

До этого сообщалось, что шиномонтажные мастерские могут прибегать к разным способам обмана, которые в итоге увеличат затраты клиентов. В связи с этим при покупке покрышек следует их осмотреть на предмет ремонта и отсутствие повреждений корда. Если этого не сделать, то можно стать обладателем плохо отремонтированных шин, которые еще хуже, чем те, которые до этого стояли на автомобиле.

Кроме того, работники шиномонтажа могут сказать, что у автомобиля кривые колесные диски, и предложить их исправить. Работы по правке дисков недешевые.

Ранее автоэксперт рассказал о правилах сезонного шиномонтажа.