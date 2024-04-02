Dongfeng представил автомобиль с «парящим» дисплеем

В Китае представили новый седан Xinghai S7 от компании Dongfeng. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что в основе автомобиля лежит платформа Dongfeng S2-E. Новинка имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0.195Cd. На китайском рынке седан станет конкурентом Tesla Model 3, Xiaomi SU7 и BYD Seal. Длина автомобиля составляет 4935 мм, а колесная база — 2915 мм.

В передней части используется закрытая решетка радиатора, подчеркивающая его принадлежность к электромобилям. Задние фонари соединены световой полосой, с светящимся логотипом посередине, что улучшает узнаваемость. В салоне установлены руль в форме буквы D, «парящий» центральный экран мультимедийной системы и цифровая приборная панель.

Мощность электродвигателя составляет 218 л.с. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает запас хода 550 км. Максимальная скорость составляет 165 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,67 с. Аккумулятор можно зарядить от 30% до 80% за 30 минут.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» после перерыва продолжил выпуск универсалов Lada Granta Cross.

От стандартной Lada Granta автомобиль Cross отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, высоким дорожным просветом, а также новыми шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности.

Ранее стало известно, что самым проблемным автомобилем Mitsubishi является Lancer IX.