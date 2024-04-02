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Названы самые ненадежные автомобили Mitsubishi

Fresh: самым проблемным автомобилем Mitsubishi является Lancer IX

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Екатерина Белоусова

Автомобили Mitsubishi пользуются популярностью у россиян, однако, некоторые из них являются проблемными и затратными в плане обслуживания. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Самыми затратными в плане ремонта моделями японского бренда можно назвать Mitsubishi Lancer IX поколения с плохой защитой от возникновения коррозии, слабыми дроссельной заслонкой и распределительным валом мотора, а также Mitsubishi L200 с быстро изнашиваемыми тормозными колодками, которые приходится менять через каждые 30 000 - 35 000 километров пробега», — отметил специалист.

Между тем, наиболее надежными автомобилями бренда, по слова Житнухина, являются Pajero, Outlander и ASX.

До этого стало известно, что после прекращения официальных поставок корейских автомобилей в Россию модели Hyundai и Kia по-прежнему пользуются спросом у россиян. Поэтому их появление в продаже под новым брендом Solaris вызвало ажиотажный спрос. Сейчас на каждую модель Solaris очередь из 2-3 потенциальных покупателей.

Машины Solaris выпускаются на бывшем автомобильном заводе концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, который переименован в «Автомобильный завод АГР». Модельный ряд бренда Solaris включает модели HS, HC, KRS и KRX.

Ранее в России стартовали продажи кроссовера Geely Okavango.

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