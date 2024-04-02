Дилеры рассказали об ажиотажном спросе на автомобили Solaris

После прекращения официальных поставок корейских автомобилей в Россию модели Hyundai и Kia по-прежнему пользуются спросом у россиян. Поэтому их появление в продаже под новым брендом Solaris вызвало ажиотажный спрос. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

«Стоимость Solaris HC начинается от 2 млн 850 тыс. рублей. Однако автомобилистов России ценник не останавливает: сейчас на каждую модель Solaris очередь из 2-3 потенциальных покупателей. Сказывается хорошая репутация многолетней эксплуатации этих моделей», — сказал Давиденко.

Заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев сообщил, что покупатели ждут эти машины, понимая, что они собраны с применением всех технологий, обеспечивающих высокое качество.

Машины Solaris выпускаются на бывшем автомобильном заводе концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, который переименован в «Автомобильный завод АГР».

Генеральным директором «Автомобильный завод АГР» является Алексей Калицев. Ранее он занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России. Модельный ряд бренда Solaris включает модели HS, HC, KRS и KRX.

Завод Hyundai в России начал выпуск автомобилей в 2010 году, его производственные мощности — 200 тыс. машин в год. В марте 2022 года предприятие приостановило работу. До приостановки там изготавливали автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio X.

Ранее в России стартовали продажи кроссовера Geely Okavango.