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Власти назвали виновника столкновения автобуса и поезда под Ярославлем

Губернатор Евраев: в столкновении автобуса и поезда виноват пьяный диспетчер

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МЧС России

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в столкновении поезда и автобуса, по предварительным данным, виноват диспетчер переезда, который был пьян. Такая информация размещена в его Telegram-канале.

«Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

По словам Евраева, диспетчер допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы.

До этого сообщалось, что в Ярославской области рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом. По словам пассажиров автобуса, во время переезда железнодорожных путей ПАЗ резко заглох. В то же время машинист поезда «АрхангельскМосква» успел подать два предупреждающих звуковых сигнала. По данным Telegram-канала Baza, он не стал снижать скорость, потому что было слишком поздно.

В конце марта по пути в Москву поезд с пассажирами из Орска сошел с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом». Локомотиву были нанесены механические повреждения.

Ранее в Петербурге мужчина прыгнул на рельсы в метро из-за упавшей пачки чая.

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