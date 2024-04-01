Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» испугался полицейской машины и чуть не сбежал

Полицейским удалось задержать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», когда тот пытался сбежать от их патрульного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«25 марта Якубджони Юсуфзода увидел патрульную машину, и решил бежать. Сотрудники полиции требовали его остановиться, но Якубджони не слушал их и пытался скрыться, а при задержании оказывал активное сопротивление»,- говорится в публикации.

В ходе допроса Юсуфзода заявил, что попытался убежать от полицейских из-за боязни быть привлеченным к ответственности за нарушение миграционных правил. При этом про пособничество террористам задержанный ничего не сказал. Его арестовали на 12 суток за неповиновение полиции, после чего была обнаружена его связь с делом «Крокуса». Отмечается, что Юсуфзода приехал в РФ из Таджикистана, у него есть жена и дети.

Следственный комитет раскрыл новые подробности расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». К настоящему моменту известно, что действия исполнителей курировал аноним через сообщения в Telegram. По указанию этого же человека преступники, покинув концертный зал, рванули на машине в сторону российской границы.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была назначена дата рассмотрения первой жалобы на арест фигуранта по делу о «Крокусе».