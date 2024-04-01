Выяснилось, когда россияне решили менять резину в 2024 году

Исследование среди россиян показало, что 30% водителей меняют покрышки, когда среднесуточная температура воздуха достигает 5°C. Опрос провел портал «Авто Mail.ru».

Среди респондентов 25% заявили, что «переобуваются», когда на улице уже стоит температура 10°C. В начале апреля меняют резину 17% россиян, а ближе к майским праздникам — 16%. 11% респондентов рассказали, что меняют колеса тогда, когда большинство водителей уже сделали это. Только 1% использует всесезонные шины.

Также автомобилисты рассказали, какие покрышки они предпочитают больше всего. Топ возглавили европейские шины Continental, Michelin и Pirelli (44% голосов). За ними следуют покрышки от японских брендов Bridgestone и Yokohama (28%). На третьем месте оказались южнокорейские марки Hankook, Kumho (19%), а на четвертом — отечественные Cordiant и Кama (16%).

73% респондентов меняют резину в специализированных шиномонтажах, еще 25% делают это самостоятельно. Также 2% россиян обращаются с просьбой к знакомым.

До этого в столичном Дептрансе водителям посоветовали заменить зимние шины на летние, чтобы избежать аварий и предотвратить быстрый износ шин. Отмечается, что дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону. В Москве столбик термометра не опускается до нуля даже ночью.

Также руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев заявил, что шины лучше покупать качественные. По словам эксперта, если бюджет при покупке шин сильно ограничен, можно обратить внимание на китайских производителей. Можно изучить данные о конкретной марке: мнения других автовладельцев, кто уже эксплуатирует эти покрышки, мнения экспертов и результаты тест-драйвов.

Ранее выяснилось, что в России кроссовер Forthing получит три варианта дизайна.