Названа причина, почему голодный человек опасен за рулем

Водитель, испытывающий сильное чувство голода, может спровоцировать опасные ситуации на дороге. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Для здорового взрослого человека короткие периоды голода не представляют угрозы, но нужно понимать, что чем сильнее это чувство, тем сильнее дискомфорт. Дискомфорт - это стресс, который забирает ресурс нервной системы и отвлекает внимание», — предупредила врач.

Саволюк отметила, что если водитель будет часто отвлекаться на свое неприятное физиологическое состояние, то это может привести к опасным ситуациям на дороге. Также врач добавила, что чувство голода особенно вредно для автомобилистов с определенными нарушениями по здоровью.

«Если у водителя есть какие-то нарушения углеводного обмена, то голод становится опасным. К примеру, может быстро упасть сахар, что означает резкое снижение концентрации вплоть до потери или спутанности сознания. Такие люди имеют право получать водительские права, тем не менее, для них режим питания должен быть в приоритете», — подытожила Саволюк.

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