Прокуратура начала проверку после столкновения автобуса с поездом под Ярославлем

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения автобуса с поездом на перегоне Берендеево — Шушково в Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

»<…> прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности <…> и соблюдения прав пассажиров», — уточнили в сообщении.

По предварительным данным, автобус заглох на переезде. Машинист «Архангельск — Москва» применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

Авария произошла 1 апреля. По предварительным данным в ДТП погибли семь человек. До этого в оперативных службах сообщали о пяти погибших и двух пострадавших. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Позже стала известна причина столкновения автобуса с поездом под Ярославлем.

Ранее страховщики назвали марку машины такси, которая чаще всего попадает в ДТП в России.