В Подмосковье рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС РФ. Во время инцидента никто не пострадал.

«В 13:30 мск поступила информация об обрушении автомобильного моста через реку Молодильня по адресу: городской округ Истра, деревня Троица», — рассказали в ведомстве.

По данным главы Истры Татьяны Витушевой, аварийный участок перекрыт. Мостовое сооружение не являлось аварийным. Предварительно, причиной обрушения послужила паводковая ситуация, поднятие уровня воды и размытие грунта.

До этого в Москве прямо на проезжей части взорвалась «Газель», пока ее тушили пожарные. Отмечается, что это сдетонировал газовый баллон. В столичном Дептрансе сообщили, что из-за возгорания автомобиля было перекрыто движение по ул. Лобачевского (в районе д. 100). Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что оренбургским силовикам пришлось повиснуть на капоте и двери автомобиля, чтобы остановить воров.