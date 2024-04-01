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В Китае представили уменьшенную копию внедорожника Land Rover Defender

Baojun представил кроссовер Yep Plus, похожий на Land Rover Defender

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autohome.com.cn

Китайский автопроизводитель Baojun представил пятидверную модификацию модели Yep, которая получила приставку Plus. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Длина пятидверного кроссовера равна 3996 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2560 мм. Внешне автомобиль напоминает уменьшенную копию автомобиля Land Rover Defender. Машина получила широкие колесные арки, высокий дорожный просвет и пластиковый обвес. Сзади на пятой двери можно закрепить пластиковый бокс.

В салоне установлена цифровая приборная панель и монитор для управления опциями автомобиля. В списке оборудования — камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

Кроссовер Baojun Yep Plus будет предлагаться с электромотором мощностью 102 л.с. на задней оси. Максимальная скорость составляет 150 км/час. Запас хода — 401 км.

До этого стало известно, что в России кроссовер Forthing T5 Evo получит три варианта обвеса кузова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию Ixen Motors Rus.

Первый вариант экстерьера будет классическим. Для второго дизайнеры увеличили спойлер переднего бампера и добавили цветовые акценты. Подобный вариант уже продают в Камбодже. Третья версия подразумевает большую решетку радиатора и спортивные бамперы (в КНР ее называют T5 Evo Hurricane Edition).

Ранее в Великобритании автодом на базе Lada Granta назвали идеальным.

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