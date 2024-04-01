В Москве на проезжей части взорвалась «Газель», пока ее тушили пожарные

Автомобиль загорелся на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». После этого автомобиль взорвался.

«Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение по ул. Лобачевского (в районе д. 100). На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали водителям выбирать пути объезда.

Судя по видео из Telegram-канала «Что там в Москве?», грузовая «Газель» загорелась посередине дороги. Прибывшие по вызову пожарные начали разматывать шланг, но в этот момент машина взорвалась. Отмечается, что это сдетонировал газовый баллон.

До этого стало известно, что в Новотроицке при задержании банды дачных воров-домушников двум полицейским пришлось зацепиться за автомобиль, рискуя попасть под колеса.

Ранее глава МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину и попал на видео.