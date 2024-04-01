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Москвичей призвали не менять зимнюю резину на летнюю до 10 апреля

Автоэксперт Калинин: москвичам не стоит менять шины на летние до 10 апреля

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Водителям в Москве стоит подождать со сменой зимней резины на летнюю до 10 апреля, потому что в городе еще может пройти снегопад, который парализует движение на дорогах. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал замруководителя издательского дома «Новости автобизнеса» Михаил Калинин.

Помимо этого, в ночь на субботу, 6 апреля, температура воздуха в столице станет отрицательной. Менять резину, по словам эксперта, нужно тогда, когда среднесуточная температура установится на отметке выше +5°C.

«И долгосрочный прогноз надо смотреть, чтобы понимать. Сегодня только 1 апреля, погода может измениться в любой момент, на моей памяти в апреле было несколько достаточно мощных снегопадов, которые буквально парализовали движение в городе. Стандартно где-то в десятых числах апреля [надо менять резину]. Пока не надо переобуваться, раз в ночь на субботу по прогнозу -1°C», — сказал Калинин.

Столичный департамент транспорта со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова до этого сообщал, что московским автомобилистам следует сменить зимние покрышки на летние.

Ранее водителям объяснили, как правильно выбирать летнюю резину.

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