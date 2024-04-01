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В Белоруссии появилась новая версия Lada Niva Travel, которой нет в России

В Белоруссии начались продажи Lada Niva Travel в версии Greenline, которой нет в РФ

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Lada

В Белоруссии начались продажи Lada Niva Travel в комплектации Greenline, которой нет в России. Об этом пишет Motor.ru.

Белорусские дилеры получили от «АвтоВАЗа» спецверсию Greenline с безальтернативным зеленым цветом кузова. Отмечается, что эта комплектация соответствует версии Comfort`24. При этом версия Greenline дороже — она стоит 48,5 тыс. белорусских рублей (1,37 млн рублей по курсу). В РФ аналогичную комплектацию Lada можно прибрести за 1,32 млн руб.

Издание отмечает, что у белорусских дилеров практически не осталось Lada Niva Travel 2024 года выпуска. Все они представлены в версии Greenline. Другие варианты комплектации доступны для более старых автомобилей.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» снизил на 13 тыс. рублей стоимость новой максимальной комплектации KHL24. Это следует из новых прайс-листов, размещенных на сайте компании. Цена машины теперь составляет 1,48 млн рублей. Причины снижения стоимости неизвестны. Однако, судя по прайс-листам, в обновленной комплектации KHL24 больше нет заводского пакета Off-road, включавшего шноркель и легкосплавные диски с внедорожными шинами.

Версия KHL появилась в апреле 2023 года. Она создана на базе комплектации Luxe и отличается символикой Континентальной хоккейной лиги на кузове, а также эксклюзивным набором аксессуаров.

Ранее в Азербайджане стартовало производство автомобилей Lada.

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