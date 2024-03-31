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На подъездах к Крымскому мосту скопились свыше 330 машин

Более 330 автомобилей застряли в очереди на подъездах к Крымскому мосту

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В очередях на подъездах к Крымскому мосту застряли по меньшей мере 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 135 транспортных средств», — указывается в публикации.

Помимо того, со стороны крымской Керчи в заторе скопились 200 авто.

«Время ожидания около часа», — оценивают сотрудники информцентра.

Некоторое время назад министерство транспорта России предложило определить единого оператора транспортной безопасности на Крымском мосту. Согласно законопроекту, российскому правительству поручается в шестимесячный срок «определить единого оператора по обеспечению транспортной безопасности автодорожной и железнодорожной частей транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему».

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

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