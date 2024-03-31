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Dongfeng показал новый кроссовер с «парящей» крышой

В Китае представили кроссовер Dongfeng Aeolus L7 с эффектом «парящей» крыши

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Dongfeng

Компания Dongfeng представила новый гибридный кроссовер Aeolus L7. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4670 мм, а колесная база — 2775 мм. Внешними отличиями кроссовера стали фары и фонари узкой формы, скрытые дверные ручки, а также «парящая» крыша — эффект, созданный за счет черной отделки передних, средних и задних стоек кузова и тонировки окон.

Кроссовер оснащается цифровой приборной панелью с экраном диагональю 10,25 дюймов и медиасистемой с процессором Qualcomm 8155, модемом 5G и монитором диагональю 14,6 дюйма.

Автомобиль оборудован гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбомотора. Ее мощность составляет 360 л.с. Аккумуляторной батареи емкостью 30,31 кВт.ч хватает, чтобы проехать только на электричестве 205 км. Общий запас хода машины — 1500 км.

Стоимость Dongfeng Aeolus L7 будет объявлена 25 апреля на автосалоне в Пекине.

До этого стало известно, что американский производитель автомобилей Fisker объявил грандиозные скидки перед банкротством.

Так, базовая версия Sport подешевела до $27,3 тыс. (скидка $14 тыс.), средняя комплектация Ultra теперь стоит $37,3 тыс. (подешевела на $18 тыс.), а флагманское исполнение Extreme предлагается за $39,8 тыс. — скидка сразу в $40 тыс.

Ранее россиянам назвали три надежных способа покупки подержанного автомобиля.

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