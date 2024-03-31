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Седаны Xiaomi SU7 раскупили за рекордно короткий срок

Первую партию автомобилей Xiaomi SU7 раскупили за 24 часа

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Cfoto/Global Look Press

Весь тираж автомобилей Xiaomi SU7, предназначенный на 2024 год, распродан. Об этом сообщает carnewschina.com.

Всего компания Xiaomi получила 88,9 тыс. заказов на свою первую модель автомобиля SU7 в течение 24 часов после начала продаж.

Седан Xiaomi SU7 доступен в двух вариантах — с запасом хода в 668 и 800 км. Мультимедиа машины работает на операционной системе Xiaomi HyperOS и предлагает высокую степень интеграции со смартфонами, планшетами и гаджетами. Длина пятиместного седана составляет 4997 мм, колесная база — 3000 мм.

Автомобиль оснащен инновационными электромоторами, способными раскрутить свой маховик до 21 тыс. об/мин и достичь максимальной мощности 578 л.с. благодаря усовершенствованной конструкции ротора и системе отвода тепла.

В максимальном исполнении автомобиль оснащается двумя электромоторами и полным приводом. Суммарная мощность силовой установки составляет 673 л.с.

Российские дилеры обещают привезти машину уже в апреле по цене 4,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Chery в России выросли почти в полтора раза.

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