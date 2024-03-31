Седаны Xiaomi SU7 раскупили за рекордно короткий срок

Весь тираж автомобилей Xiaomi SU7, предназначенный на 2024 год, распродан. Об этом сообщает carnewschina.com.

Всего компания Xiaomi получила 88,9 тыс. заказов на свою первую модель автомобиля SU7 в течение 24 часов после начала продаж.

Седан Xiaomi SU7 доступен в двух вариантах — с запасом хода в 668 и 800 км. Мультимедиа машины работает на операционной системе Xiaomi HyperOS и предлагает высокую степень интеграции со смартфонами, планшетами и гаджетами. Длина пятиместного седана составляет 4997 мм, колесная база — 3000 мм.

Автомобиль оснащен инновационными электромоторами, способными раскрутить свой маховик до 21 тыс. об/мин и достичь максимальной мощности 578 л.с. благодаря усовершенствованной конструкции ротора и системе отвода тепла.

В максимальном исполнении автомобиль оснащается двумя электромоторами и полным приводом. Суммарная мощность силовой установки составляет 673 л.с.

Российские дилеры обещают привезти машину уже в апреле по цене 4,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Chery в России выросли почти в полтора раза.