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На трассе под Красноярском лесовоз завалил бревнами проезжую часть

В Красноярском крае лесовоз опрокинулся и завалил бревнами дорогу

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Телеграм-канал «ГИБДД24»

В Красноярском крае трасса КрасноярскЕнисейск оказалась перекрыта из-за бревен, которые высыпались из опрокинувшегося лесовоза. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой ГИБДД.

«На 319-м км автодороги Красноярск — Енисейск, водитель 1985 г.р., управляя автомобилем «КамАЗ», груженный лесной продукцией, допустил наезд на металлическое ограждение», — отмечается в сообщении ГИБДД.

В результате этого автомобиль опрокинулся на левый бок и бревна из него высыпались на проезжую часть, заблокировав движение. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД организовали на аварийном участке реверсивное движение по одной полосе.

На кадрах с места происшествия видно, что для этого пришлось убрать часть бревен с дороги.

До этого на Урале ГИБДД перекрыла проезд по Серовскому тракту из-за угрозы обрушения моста. На мосту проводятся восстановительные работы.

Ранее на Киевском шоссе в Москве у Tesla при ДТП оторвались два колеса.

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