На Урале перекрыли трассу из-за угрозы обрушения моста

Госавтоинспекция перекрыла движение по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области в обоих направлениях в связи с риском обрушения моста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Из-за того, что движение на участке дороги от 146-го до 153-го километра ограничено, для водителей организован объезд через Серебрянский тракт.

На месте производятся ремонтные работы мостовой конструкции, уточняется в Telegram-канале управления ГИБДД Свердловской области.

До этого в Уфе сотрудники ГИБДД изъяли автомобиль у 22-летнего дрифтера, который совершил 90 нарушений ПДД. Его привлекли к ответственности после того, как видео с дрифтом появилось в соцсетях.

Также в Краснодаре водитель «Газели» для перевозки хлеба протаранил более 10 автомобилей и сбежал с места ДТП.

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