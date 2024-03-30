Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале перекрыли трассу из-за угрозы обрушения моста

ГИБДД перекрыла трассу на Урале из-за угрозы обрушения моста

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Госавтоинспекция перекрыла движение по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области в обоих направлениях в связи с риском обрушения моста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Из-за того, что движение на участке дороги от 146-го до 153-го километра ограничено, для водителей организован объезд через Серебрянский тракт.

На месте производятся ремонтные работы мостовой конструкции, уточняется в Telegram-канале управления ГИБДД Свердловской области.

До этого в Уфе сотрудники ГИБДД изъяли автомобиль у 22-летнего дрифтера, который совершил 90 нарушений ПДД. Его привлекли к ответственности после того, как видео с дрифтом появилось в соцсетях.

Также в Краснодаре водитель «Газели» для перевозки хлеба протаранил более 10 автомобилей и сбежал с места ДТП.

Ранее в Чите задержали мужчину, который украл из машины 48 тыс. рублей и глюкометр с помощью камня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами