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Краснодарец на «Газели» протаранил 10 автомобилей и сбежал

В Краснодаре водитель «Газели» протаранил 10 машин и убежал

В Краснодаре водитель «Газели» совершил массовое ДТП, протаранив более десятка автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

По словам очевидца происшествия, водитель фургона для перевозки хлеба начал таранить автомобили на Садовой улице. После этого он свернул на улицу МОПР, где врезался еще в несколько машин. Затем водитель грузовика повернул на улицу Крупской, где покинул кабину и скрылся в частном секторе.

На кадрах с последствиями ДТП видно, что у брошенной водителем «Газели» сильно повреждена передняя часть. На перекрестке неподалеку стоит легковой автомобиль, у которого также разбита передняя часть кузова, а также еще один фургон «Газель». На проезжей части валяются обломки от попавших в ДТП автомобилей. О пострадавших не сообщается. Автор видео утверждает, что пытался догнать нарушителя, но не смог этого сделать.

Ранее в Чите задержали местного жителя, который украл 48 тыс. рублей из машины с помощью камня.

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