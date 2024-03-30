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На границе Литвы и Белоруссии скопилось свыше 900 фур

На границе Литвы и Белоруссии в пробке застряли более 900 грузовиков

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Свыше 900 грузовиков застряли в очередях на двух контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба литовского министерства иностранных дел.

Согласно информации ведомства, большое скопление автомобилей вызвано тем, что штатно функционируют лишь два КПП после закрытия переходов в Лаворишкесе и Райгардасе.

По данным МИД, в литовской деревне Медининкай в заторе было зарегистрировано 440 фур с ожидаемым пропуском через границу в течение 68 часов. На переходе в городе Шальчининкай в пробке скопилось 490 грузовых автомобилей с вероятным пропуском через границу в течение 82 часов.

До этого таможенники Литвы стали задерживать и конфисковывать «легковушки» с российскими номерами. С 11 марта в стране ввели административную ответственность для лиц, имеющих автомобили с регистрацией в РФ, которая предусматривает штраф и возможное изъятие машины.

Ранее на границе Литвы и Калининградской области скопилось 145 грузовиков.

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