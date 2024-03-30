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Пешеход перегородил дорогу Mercedes Gelandewagen, ехавшему по тротуару

В Барнауле пешеход перекрыл дорогу Gelandewagen на тротуаре

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В Барнауле сотрудники ГИБДД привлекли к отвественности мужчину, который выехал на Mercedes-Benz Gelandewagen в пешеходную зону. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

Полиция заинтересовалась видеороликом, появившимся в соцсетях. На кадрах видно, что в конфликт с водителем вступил пешеход, который перегородил дорогу машине, объезжавшей лужу через пешеходную зону. После этого из автомобиля вышел водитель, который сбил шапку с головы пешехода в воду. Пешеход в ответ попытался ударить водителя.

Полицейские разыскали водителя и привлекли его к административной ответственности за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, а также за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.

Ранее в Ростове-на-Дону заказчик такси стал фигурантом уголовного дела после того, как ударил машину ногой.

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