Пешеход перегородил дорогу Mercedes Gelandewagen, ехавшему по тротуару

В Барнауле сотрудники ГИБДД привлекли к отвественности мужчину, который выехал на Mercedes-Benz Gelandewagen в пешеходную зону. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

Полиция заинтересовалась видеороликом, появившимся в соцсетях. На кадрах видно, что в конфликт с водителем вступил пешеход, который перегородил дорогу машине, объезжавшей лужу через пешеходную зону. После этого из автомобиля вышел водитель, который сбил шапку с головы пешехода в воду. Пешеход в ответ попытался ударить водителя.

Полицейские разыскали водителя и привлекли его к административной ответственности за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, а также за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.

Ранее в Ростове-на-Дону заказчик такси стал фигурантом уголовного дела после того, как ударил машину ногой.