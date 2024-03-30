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Ford резко сократил выпуск пикапов F-150 Lightning

Ford сократил производство F-150 Lightning из-за падения спроса на электромобили

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Jonathan Weiss/Shutterstock

Американский автоконцерн Ford сократил объемы выпуска пикапов Lightning из-за падения спроса на электромобили. Об этом сообщает Carbuzz.com.

Со следующего месяца число рабочих, занятых на производстве электрических пикапов на заводе в Дирборне (штат Мичиган) будет сокращено на две трети: из 2,1 тыс. человек, работавших в три смены, там останутся всего 700. Еще 700 человек будут переведены на другой завод, где собирают Ranger и Bronco. Остальным будет предложен пенсионный пакет.

По данным председателя местного отделения профсоюза UAW Тодда Данна, Ford планировал выпустить 180 тыс. пикапов F-150 Lightning, однако сократил этот план до 55 тыс. машин.

На саммите Bank of America Securities Auto Summit финансовый директор Ford Джон Лоулер признал, что спрос на электромобили растет гораздо медленнее, чем ожидалось.

Ранее в Азербайджане началось производство автомобилей Lada.

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