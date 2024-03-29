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В Анапе пенсионерка на электросамокате снесла свою 75-летнюю соседку

В Анапе пенсионерка на электросамокате переехала другую пожилую женщину

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Depositphotos

В Анапе 61-летняя пенсионерка, которая ехала по дворам на электросамокате, наехала на 75-летнюю женщину. Об этом сообщило местное отделение МВД в своем Telegram-канале.

«61-летняя местная жительница, управляя электросамокатом Sky Wey, двигаясь по дворовой территории, не предоставила преимущество в движении пешеходу и допустила наезд на 75-летнюю местную жительницу. Пострадавшая получила телесные повреждения в виде перелома голени», — говорится в публикации.

Полиция отметила, что у водительницы электросамоката для управления таким мощным транспортом должно было быть при себе водительское удостоверение.
В итоге на нее завели административное дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством») и ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

До этого казанец ударил гаишника об отбойник, чтобы скинуть его с машины. По данным СМИ, водитель ВАЗ-2107 не остановился по требованию сотрудника ГИБДД и попытался скрыться. При этом он зацепил инспектора автомобилем и протащил его по улице, а затем ударил об отбойник, чтобы сбросить с машины. Пострадавший инспектор выжил, он госпитализирован. Водитель попытался скрыться во дворе жилого дома, однако после преследования был задержан. Для его поимки был объявлен план «Перехват». Остановить автомобиль удалось неподалеку от ветеринарной академии.

Ранее в центре Москвы автомобиль прорекламировал магазин наркотиков.

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