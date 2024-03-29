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Покупатель активов Mercedes-Benz в России рассказал о своей выручке

«Автодом», купивший активы Mercedes, выручил в 2023 году 60 млрд рублей

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Дилерский холдинг «Автодом» отчитался о результатах работы за год. В 2023 году он получил выручку в размере 60,03 млрд рублей по всем видам деятельности, сообщается в релизе «Автодома», поступившем в «Газету. Ru».

«В минувшем году компания реализовала почти 2 500 новых автомобилей средней стоимостью 12,79 млн руб. за 1 авто. Рост средней цены нового автомобиля по отношению к 2022 году составил 42,43%. Подобная динамика привела к значительному увеличению доли кредитных сделок – до 77%», — отмечается в заявлении компании.

Результаты по продажам подержанных автомобилей в 2023 году у компании остались на уровне 2022 года. За 2023 год «Автодом реализовал почти 5,3 тыс. машин с пробегом, 21% из них покупатели приобрели с привлечением автокредита.

Выручка за подержанные машины увеличилась в прошлом году на 28%, средняя стоимость машин выросла на 41,6%.

«Автодом» специализируется на продажах и сервисе автомобилей классов «премиум» и «люкс». В апреле 2023 года дилерский холдинг закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод в Московской области.

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