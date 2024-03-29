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Казанец ударил гаишника об отбойник, чтобы скинуть его с машины

В Казани водитель протащил инспектора ДПС по улице и ударил об отбойник

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Телеграм-канал Mash Iptash

В Казани водитель сбил инспектора ДПС и протащил его по улице, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, водитель ВАЗ-2107 не остановился по требованию сотрудника ГИБДД и попытался скрыться. При этом он зацепил инспектора автомобилем и протащил его по улице, а затем ударил об отбойник, чтобы сбросить с машины.

Пострадавший инспектор выжил, он госпитализирован. Водитель попытался скрыться во дворе жилого дома, однако после преследования был задержан. Для его поимки был объявлен план «Перехват». Остановить автомобиль удалось неподалеку от ветеринарной академии.

По предварительным данным, водитель, сбивший инспектора — несовершеннолетний, ему 16 лет. На кадрах, снятых очевидцами задержания, видно, что проезжая часть дороги перегорожена микроавтобусом «Газель». Рядом стоит три патрульных автомобиля и несколько полицейских.

Ранее в Калуге военный «Урал» протаранил автобус, пострадали пять человек.

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