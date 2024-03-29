Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кроссовер Xiaomi может появиться в 2024 году

Xiaomi может выпустить кроссовер до конца года

close
100%
Cfoto/Global Look Press

Вслед за седаном XU7 китайский технологический гигант Xiaomi может выпустить кроссовер. Автомобиль может быть представлен до конца 2024 года. Об этом сообщает lanjinger.com со ссылкой на собственные источники.

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что представленный накануне седан XU7 будет убыточным для компании, но несмотря на это на автомобиль установлены доступные цены.

«За исключением Tesla, я не знаю, какая компания в индустрии электромобилей все еще зарабатывает деньги. Но в то же время мы понесем убытки». Он также должен быть доступным, 229 000 юаней — это первоначальная цена, а первоначальная цена топовой версии — 350 000 юаней», — отметил он.

Эксперты издания также сошлись во мнении, что компания только приступает к коммерциализации автомобильного направления, и создание кроссовера станет следующим этапом.

О первом электромобиле компании Xiaomi, известной производством смартфонов и бытовой техники, подробно писала «Газета.Ru»

Ранее стало известно, что Kia в США отзывает кроссоверы Telluride, которые могут укатиться с парковки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами