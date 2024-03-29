Российским водителям предложили переделать китайские Tank 300 в Mercedes Gelandewagen

Столичное тюнинг-ателье Racing Team стало предлагать клиентам установить на китайские автомобили Tank 300 обвесы, с которыми авто превращается в подобие Mercedes Gelandewagen. Об этом пишут «Известия».

Сам обвес сделали в Китае, после чего его начали поставлять в Россию. Комплект включает передние крылья, расширители колесных арок, фары, решетку радиатора, бамперы, капот, козырек на крышу и задний спойлер. Кроме того, можно приобрести 20-дюймовые колеса и проставки на диски. В качестве дополнительной услуги автомобиль предлагают оборудовать доводчиками дверей, электроприводом пятой двери и шумоизоляцией.

При этом внутри Tank 300 оставили прежним: его оснастили двухлитровым турбомотором на 220 л.с. и системой полного привода. Обвес в стиле Mercedes Gelandewagen стоит в 580 тыс. руб., а установка «под ключ» обойдется уже в 900 тыс. руб. Сам китайский автомобиль стоит от 3,8 млн руб.

До этого суд постановил, что немецкая компания Mercedes-Benz Group несет ответственность перед своими клиентами за установку на автомобили устройств по занижению показателей выбросов. Отмечается, что иск был подан три года назад организацией по защите прав потребителей Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), к которой присоединились 2,5 тыс. человек. Группа потребителей утверждает, что производитель автомобилей манипулировал показателями дизельных двигателей, чтобы занизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

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