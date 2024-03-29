Появилось видео, как военный «Урал» протаранил автобус с пассажирами в Калуге

В сети появилось видео момента ДТП с участием военного грузовика «Урал» и автобуса с пассажирами в Калуге. Ролик опубликовало сообщество «Калуга За рулем» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в какой-то момент водитель автобуса резко поворачивает вправо и оказывается прямо перед «Уралом». Вероятно, что второй не успел затормозить и врезался в транспорт.

До этого сообщалось, что в Калуге грузовой «Урал» цвета хаки с военными номерами протаранил заднюю часть автобуса. После этого второй врезался в ограждение у края проезжей части. По асфальту растеклись технические жидкости. В аварии пострадали пять человек, всех доставили в областную больницу. Глава областного минздрава отметил, что на месте работали четыре бригады медиков.

Ранее экс-президент ЮАР попал в ДТП перед выборами.