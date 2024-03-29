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Врач предупредил о рисках для глухих водителей

ЛОР Лесков: из-за глухоты повышается риск попасть в ДТП

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Мария Девахина/РИА Новости

Ослабление или полное нарушение слуха у водителя повышает вероятность наступления ДТП. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

«Риск попасть в ДТП у глухого водителя выше, чем у обычного, при прочих равных условиях. Находясь за рулем, мы получаем 15-20% информации о ситуации на дороге от органов слуха, что немало. Кроме того, значительная часть информации поступает человеку из «слепой» зоны — сбоку, сзади или из-под капота, то есть тех мест, которые недоступны зрению. Постоянно в зеркала никто не смотрит. Так что полностью глухой водитель, даже если он водит очень аккуратно, все же больше рискует», — рассказал врач.

Лесков добавил, что проблемы со слухом среди водителей со временем будут только обостряться. К 2050 году в мире четверть автомобилистов будут старше 60 лет, привел статистику собеседник. И многие из них, как ожидается, к тому моменту уже начнут страдать от возрастных проблем со слухом.

Среди средств, улучшающих способности водителя с нарушениями слуха, Лесков назвал ношение слухового аппарата, слухопротезирование, а также слуховые вибраторы. Все это снижает риск попасть в ДТП, отметил он.

Ранее врач рассказал, что будет с водителем из-за громкой музыки в салоне автомобиля.

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