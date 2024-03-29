ГИБДД предупредила об усложнении получения водительских прав

В России с 1 апреля усложнится процедура получения водительских прав. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ГИБДД России.

В частности, с этого момента изменятся сроки пересдачи экзамена, а владельцам иностранных водительских удостоверений придется сдавать теоретический экзамен. Также расширен список документов, необходимых для получения водительских прав.

Максимальное число штрафных баллов, которые кандидат в водители может набрать при экзамене, увеличено с 5 до 7, однако после трех неудачных попыток он сможет пересдать на права не ранее, чем через шесть месяцев (до этого можно было прийти на пересдачу через месяц). В число документов, которые нужно предоставить в ГИБДД, вошел СНИЛС.

Кроме того, появилось новое испытание для мотоциклистов. А в число кандидатов, которых не допустят к сдаче экзаменов в ГИБДД, вошли граждане, лишенные права управления, не выполнившие условия возврата прав после лишения, а также те, кто не явился по повестке военкомата.

Ранее стало известно, что УАЗ с апреля возобновит прием заказов на автомобили с заводским внедорожным тюнингом.