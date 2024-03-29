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В Азербайджане стартовало производство автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» запустил производство автомобилей Lada Granta в Азербайджане

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Алексей Даничев/РИА Новости

«АвтоВАЗ» запустил производство автомобилей Lada в Азербайджане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Максима Соколова.

«Производственная площадка Lada уже в этом году может выпустить до полутора тысяч автомобилей. Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством Nova — Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta», — заявил он.

Соколов добавил, что автомобили Lada в Азербайджане любят и уважают. По его словам, среди жителей они пользуются высоким спросом уже несколько десятилетий, поэтому компания решила стать «намного ближе» к клиентам в республике. В рамках проекта «АвтоВАЗ» специально нанимал персонал, который прошел обучение под контролем специалистов из Тольятти.

До этого сообщалось, сколько «АвтоВАЗ» заработал на машинах для чиновников. Речь идет о 8,1 млрд рублей. Отмечается, что в сравнении с 2022 годом продажи «АвтоВАЗа», связанные с госзакупками, выросли на 23%. За ним следует УАЗ, который заработал на машинах для чиновников 5 млрд рублей. Кроме того, доля обеих компаний в общем объеме госзакупок в деньгах подскочила до трети.

Ранее «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Bronto с ABS.

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