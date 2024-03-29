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Автоэксперт рассказал о правилах сезонного шиномонтажа

Автоэксперт Арутин: менять зимние шины на летние стоит при температуре выше +7°C

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Водителям не стоит торопиться со сменой зимней резины на летнюю, потому что перепады температуры по ночам могут приводить к образованию наледи на дорогах утром. Об этом Life рассказал автоэксперт «Авто.ру» Валерий Арутин.

«Как правило, массовая смена шин начинается после того, как среднесуточная температура начинает устойчиво держаться выше +7°C. А вот записываться на шиномонтаж стоит заранее, чтобы провести операцию без суеты и очередей», — посоветовал эксперт.

При этом он отметил, что использование зимней резины в теплую погоду повысит ее износ, ухудшит тормозные характеристики машины и увеличит расход топлива. При сезонном шиномонтаже Арутин советует проверить покрышки на возможные дефекты, повреждения и порезы до того, как их установят на автомобиль.

«Глубина протектора летних шин должна быть не менее 1,6 мм, а лучше — не менее 3 мм. Следует проверить год выпуска шин, оптимальный срок хранения летних покрышек без эксплуатации — не более десяти лет. При постоянной езде в качестве меры предосторожности рекомендуется заменить шины, если срок службы превысил пять лет», — сказал он.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов до этого рассказал «Газете.Ru», что несоблюдение необходимого уровня давления в шинах может привести к их преждевременному износу, а также стать причиной аварии.

Ранее выяснилось, как сэкономить при покупке летних шин.

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