УАЗ возобновит выпуск машин с заводским внедорожным тюнингом

Ульяновский автозавод возобновит производство и продажи двух своих моделей в версии «Экспедиция». Об этом сообщается в релизе УАЗа, поступившем в «Газету.Ru».

«Компания УАЗ возобновляет производство и продажи экспедиционных версий моделей СГР и «Хантер». Автомобили с установленным на заводе дополнительным внедорожным оборудованием будут доступны для заказа с апреля», — отмечается в сообщении УАЗа.

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В состав дополнительного внедорожного оборудования входят силовые бамперы с буксировочными петлями и отверстиями для установки реечного домкрата, электрическая лебедка, экспедиционный багажник на крыше, прицепное устройство. В случае с автомобилем семейства СГР (также известен как «буханка») багажник снабжен лестницей. Для обоих автомобилей будет доступна окраска защитным покрытием «Раптор». Заводские элементы тюнинга не требуют дополнительной регистрации.

На «Хантер» также устанавливаются силовые пороги и расширители колесных арок. На оба автомобиля установлены внедорожные шины. Стоимость УАЗ «Хантер» в версии «Экспедиция» — 1,79 млн рублей, «буханки» — 1,69 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько «АвтоВАЗ» и УАЗ заработали на госзакупках.