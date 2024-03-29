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Названы главные ошибки, которые приводят к поломке коробки «автомат»

Fit Service: опасная манера вождения приводит к поломке автоматической коробки

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Depositphotos

Некоторые ошибки водителя при использовании машины с автоматической коробкой передач могут быстро привести к поломке агрегата. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Неправильные действия с коробкой часто связаны с привычками водителей, которые ранее ездили на «механике». Например, крайне негативно влияют переключения коробки во время движения. Когда автомобиль еще не полностью остановился, водитель из положения «драйв» переводит рычаг переключения передач в «паркинг». Если такие действия повторять регулярно, коробка может выйти из строя», — рассказал автоэксперт.

Также Родионов отметил, что многие водители, которые привыкли к МКПП, при движении в горку правой ногой жмут на газ, а левой - придерживают тормоз. Однако это грубая ошибка, отмечает представитель Fit Service. По его словам, при управлении АКПП нужно использовать только одну правую ногу.

Еще одна причина поломки агрегата — опасная манера вождения. Если ездить подобным образом сразу после запуска автомобиля, то АКПП может этого «не пережить», так как на ее прогрев требуется время. К поломке коробки передач приводит и несвоевременная замена масла в АКПП. Также он предостерег водителей от частой парковки автомобиля на уклоне.

По его словам, все типы КПП не терпят пробуксовок в грязи, в снегу или в песке.

До этого синоптик Шувалов посоветовал москвичам и жителям других городов, проживающим в Центральном федеральном округе, севернее и восточнее, отложить замену зимней резины автомобиля на летнюю на конец апреля. По его словам, 5 апреля в средней полосе России вновь ожидается наступление холодов. Он отметил, что в начале месяца в ночные часы температура понизится до заморозков и даже выпадет снег.

Ранее были названы три верных признака, позволяющие объехать «паленую» АЗС стороной.

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