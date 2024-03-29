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Транзитные номера более не помогут в Польше или Латвии

Польша и Латвия запретили провоз авто дороже €50 тыс. с транзитными номерами

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Depositphotos

Польша и Латвия запретили провоз автомобилей, стоимость которых превышает €50 тыс., даже с транзитными номерами. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

«Латвия вслед за Польшей ввела запрет на вывоз автомобилей в Беларусь с объемом двигателя более 1,9 литра или стоимостью свыше 50 тысяч евро. Личных машин это не касается, а вот авто на транзитных номерах выехать не могут. Автомобили попросту разворачивают на границе», — сообщили в эфире.

Подобные сообщения поступают с единственного работающего пограничного перехода на белорусско-латышской границе «Патерниеки» и польского «Тересполь» на границе с Брестской областью. Исключение предоставляется только для обладателей справки от производителя, в которой должно быть указано, что завод не имеет претензий к частному вывозу авто на территорию стран ЕАЭС.

До этого МИД России призвал граждан тщательно взвешивать риски при поездках за границу.

Ранее в Литве впервые задержали машину с российскими номерами.

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