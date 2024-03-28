Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре водитель чуть не сбил пенсионера, а затем пнул его ногой

В Краснодаре полиция разыскивает водителя, который пнул пенсионера ногой

Полиция Краснодара разыскивает водителя, который сначала чуть не сбил супругов преклонного возраста, а затем вышел из машины и пнул мужчину ногой. Об этом местное отделение МВД сообщило в своем Telegram-канале.

«Мужчине грозит административная ответственность в соответствии со статьей 20.1 КОАП РФ (мелкое хулиганство), за что предусматривается максимальное наказание в виде ареста сроком до 15 суток», — заявили в пресс-службе.

Также нарушителю может грозить штраф в размере 2 тыс. руб. за езду по тротуару.

До этого в сети появилось видео, на котором мужчина пинает ногой пенсионера. Ролик опубликовал Telegram-канал »Шанхай Краснодар». Отмечается, что до этого водитель чуть не сбил пожилую пару. В результате пенсионер случайно тронул автомобиль рукой и сделал тому замечание, в результате чего начался конфликт.

До этого в Ингушетии правоохранители задержали трех несовершеннолетних, которые на автомобиле марки Lada устроили дрифт у Вечного огня в Назрани. 17-летний водитель рассказал, что взял без разрешения машину своего родственника и поехал в мечеть со своим младшим братом.

28 марта стало известно, что двое мужчин на черной Camry напали на бывшего полицейского, который не пропустил их машину, и порезали ему лицо. Отмечается, что нападавшие были вооружены «стволом».

Ранее во Владивостоке женщина избила таксиста за то, что он сделал ей замечание.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами