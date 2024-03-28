В Краснодаре водитель чуть не сбил пенсионера, а затем пнул его ногой

Полиция Краснодара разыскивает водителя, который сначала чуть не сбил супругов преклонного возраста, а затем вышел из машины и пнул мужчину ногой. Об этом местное отделение МВД сообщило в своем Telegram-канале.

«Мужчине грозит административная ответственность в соответствии со статьей 20.1 КОАП РФ (мелкое хулиганство), за что предусматривается максимальное наказание в виде ареста сроком до 15 суток», — заявили в пресс-службе.

Также нарушителю может грозить штраф в размере 2 тыс. руб. за езду по тротуару.

До этого в сети появилось видео, на котором мужчина пинает ногой пенсионера. Ролик опубликовал Telegram-канал »Шанхай Краснодар». Отмечается, что до этого водитель чуть не сбил пожилую пару. В результате пенсионер случайно тронул автомобиль рукой и сделал тому замечание, в результате чего начался конфликт.

До этого в Ингушетии правоохранители задержали трех несовершеннолетних, которые на автомобиле марки Lada устроили дрифт у Вечного огня в Назрани. 17-летний водитель рассказал, что взял без разрешения машину своего родственника и поехал в мечеть со своим младшим братом.

28 марта стало известно, что двое мужчин на черной Camry напали на бывшего полицейского, который не пропустил их машину, и порезали ему лицо. Отмечается, что нападавшие были вооружены «стволом».

Ранее во Владивостоке женщина избила таксиста за то, что он сделал ей замечание.