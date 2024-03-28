Выяснилось, сколько «АвтоВАЗ» и УАЗ заработали на машинах для чиновников

За 2023 год «АвтоВАЗ» заработал на госзакупках 8,1 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической системы «Тендерплан».

Отмечается, что в сравнении с 2022 годом продажи «АвтоВАЗа», связанные с госзакупками, выросли на 23%. За ним следует УАЗ, который заработал на машинах для чиновников 5 млрд рублей. Кроме того, доля обеих компаний в общем объеме госзакупок в деньгах подскочила до трети.

На третьем месте оказался китайский Haval, заработавший на машинах для чиновников 2,2 млрд руб. — в пять раз больше, чем в 2022-м.

В целом за 2023 год госструктуры приобрели машины на сумму 36,5 млрд руб. Это на 17% больше, чем годом ранее. Средняя цена контракта на поставку машины составила 5,2 млрд руб.

В феврале Минпромторг пополнил список машин для чиновников французской и китайскими машинами. В перечень авто, рекомендованных для госзакупок, вошли кроссоверы Citroen C5 Aircross, выпускаемые компанией «Автомобильные технологии» в Калужской области.

Также в список вошли автомобили BAIC моделей U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7, которые собираются на калининградском «Автоторе». Там появились, кроме того, Kaiyi E5, X3 Pro, X3 и X7, SWM G05 Pro и G01, «Амберавто» А5 (выпускаются тем же заводом). Также для госзакупок в качестве служебных машин рекомендованы Evolute i-Jet, Haval M6.

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